Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York kentinde Malcolm X'in kızları Qabilah ve İlyasah'ı kabul etti.



Görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra kızı Esra Erdoğan ve eşi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katıldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan hayli sıcak geçen görüşme sonrasında, "Dünya beşten büyüktür, temalı bir fotoğrafını da" imzalayarak hediye etti.



1940'lı yıllarda girdiği hapishanede "İslam milleti" adlı toplulukla tanışan ve Müslümanlığı seçen Malcolm Little, adını Malcolm X olarak değiştirdi.



Malcolm X siyahilerin haklarına dikkat çekti ve Amerikan toplumuna gerçek İslam'ı tanıtmaya çalıştı.



Malcolm X ABD'de egemen olan ırkçılığa karşı verdiği etkili mücadeleyle tüm dünyada kitlelerin büyük saygısını kazandı.



Malcolm X 21 Şubat 1965'te New York'ta konuşma yaparken üç silahlı saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.