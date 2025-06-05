Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile telefon görüşmesinde iki ülkenin iş birliğini her alanda geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı'yla görüştü
Foto: Arşiv

Cumhurbaşkanı , Başbakanı Enver İbrahim ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Malezya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Malezya iş birliğini her alanda geliştirmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Malezya Başbakanı İbrahim’in Kurban Bayramı’nı da tebrik etti.

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