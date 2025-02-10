Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'a gitti.



Erdoğan'ı, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ve eşi Dr. Wan Azizah İsmail, Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, Malezya Savunma Bakanı Mohamed Khaled Nordin ile büyükelçilik personeli ve diğer yetkililer karşıladı.

FAHRİ DOKTORA BERATI VERİLDİ



Erdoğan'a, Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'nde Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından fahri doktora beratı verildi.

Ardından "Yeni Yüzyılda Türkiye-Malezya Stratejik İşbirliği" toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap edecek.

Malezya ziyaretinin ardından Erdoğan, Endonezya ve Pakistan'a gidecek. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarına başkanlık edecek.

