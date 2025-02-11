Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da: İsrail ateşkes sözünü tutmuyor, katliam politikasında ısrar ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da, Başbakan Enver İbrahim ile bir araya geldi. İkili, ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda ilk sözü alan İbrahim, "Dünya Müslüman aleminin lideri, adalet savunucusu, insan hakları savunucusu bir lideri ağırlıyoruz, şanslıyız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Malezya ile farklı alanlarda 11 anlaşma imzaladıklarıını söyledi.

"Ticaret ve yatırım alanlarındaki hareketliliği kazan kazan anlayışı ile artırma konusunda işbirliği içindeyiz" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "İkili ticaret hacmini 5 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarıyoruz. Sanayi, teknoloji, enerji, turizm, kültür ilişkilerimizi de etraflıca ele aldık. Malezya’nın ülkemize olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz."

SABİHA GÖKÇEN PLANI

Erdoğan koonuşmasının devamında, "Sabiha Gökçen ile ilgili yaptığımız dar kapsamlı görüşmede süratle pist sayımızı ikiye çıkardık ama şimdi terminali de süratle yaparak çok daha fazla uçak sayısıyla farklı bir zemini oluşturmayı istiyoruz" dedi.

FİLİSTİN'E YARDIMLAR DEVAM EDECEK"

Toplantının bir diğer gündemi de Gazze'ydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin şu ana kadar 100 gemiyi aşkın ayni yardımı Filistin’e gönderdiğini, bu yardımların devam edeceğini söyledi.

"İSRAİL KATLİAM POLİTİKASINDA ISRAR EDİYOR"

"Gazze ve Filistin konusunda Malezya’nın durUşunu takdir ediyoruz" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "İsrail katliam politikasında ısrar ediyor. Son ateşkeste de İsrail verdiği sözleri tutmadı. İsrail, Filistin topraklarında sürdürdüğü işgale son vermeli ve sebep olduğu zararları da tazmin etmelidir."