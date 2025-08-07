Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Masum yavruların hesabı mutlaka sorulacak"

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sonko'yu resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdikleri ikili ve heyetler arası görüşmelerinin ardından anlaşmaların imza törenini gerçekleştirdi.

İki lider, törenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu kaydederek, "Afrika kıtasında kilit role sahip dost ve kardeş ülke Senegal'le ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. Senegal Cumhurbaşkanı Sayın Faye'yı geçtiğimiz ekim ayında ülkemizde misafir ettik. Ziyaretle, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ihdas edilmesiyle, ilişkilerimizi stratejik ortaklık düzeyine çıkarmıştık. Bugün yaptığımız istişarelerde yatırım ve ticaret başta olmak üzere güvenlik, savunma sanayi, terörle mücadele, enerji, maden, ulaştırma, tarım ve balıkçılık alanlarında iş birliği imkanlarını Sayın Sonko’yla ele aldık. Ayrıca biraz evvel imzalanan belgelerle, iş birliğimizin ahdi zeminini daha da sağlamlaştırdık" dedi.



"100'E YAKIN ŞİRKETİMİZ FAALİYET GÖSTERİYOR"



Erdoğan, Senegal ile ticaret ve yatırım ilişkilerinde önemli aşamalar kaydettiklerini dile getirerek, "Ticaret hacmimizi ilk aşamada bir milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Senegal'de 100’e yakın şirketimiz faaliyet gösteriyor. Şirketlerimizin Senegal'deki yatırımları ve üstlendiği müteahhitlik projelerinin toplam değeri 3 milyar dolara yaklaştı. Türk firmaları, Senegal'in kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak şekilde birçok projeyi başarıyla tamamladı. 'Senegal 2050 Ulusal Dönüşüm Programı' kapsamında da şirketlerimizin tecrübelerini, Senegalli dostlarımızla paylaşmaya hazırız. Kamu kesimi olarak da uzmanlık kuruluşlarımız aracılığıyla bilgi ve tecrübe aktarımına açığız. Bu vesileyle hem Sayın Faye'yı hem de kardeşim Sonko’yu ekonomideki başarılı yönetimleri için tebrik ediyorum. Senegal’in bu yıl inşallah iki rakamlı büyüme oranlarını yakalamasını temenni ediyorum. Sayın Sonko’nun bu ziyaretinde, İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Senegal İş Forumu'na iştirakinden de hayırlı neticeler alınacağından eminim" diye konuştu.



Erdoğan, "Bugün ayrıca güvenlik, savunma sanayi ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Afrikalı kardeşlerimizin Türk savunma ürünlerine artan ilgisinden memnuniyet duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alandaki dayanışmamızı daha da güçlendirmeyi arzu ediyoruz. Senegal makamlarına FETÖ ile mücadelemize verdikleri destek için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.



"ÜLKEMİZİ SIĞ SULARA HAPSETMEK İSTİYOR DEMEKTİR"



Afrika kıtasının genç insan kaynağıyla, dinamizmiyle, zenginlikleriyle, asrın parlayan yıldızı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Küresel vizyonu olan hiçbir ülke Afrika Kıtası'nı yok sayamaz, bu muhteşem coğrafyaya sırtını dönemez. Biz Afrika kıtasıyla yeni tanışmış bir ülke değiliz. Kıtayla kökleri 10’uncu yüzyıla uzanan köklü tarihi ve beşeri bağlarımız var. Türkiye için Afrikalı kardeşleriyle münasebetlerini ilerletmekten daha doğal, bundan daha doğru bir politika olamaz. Her kim Türkiye Afrika ortaklığını eleştiriyorsa ülkemizi sığ sulara hapsetmek istiyor demektir. Afrika kıtasına yönelik kibirli, küçümseyici, buram buram oryantalizm kokan yaklaşımları reddediyoruz. Ana Muhalefet Partisi ne derse desin Afrika halklarıyla dostluk ve kardeşlik bağlarımızı güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"SOYKIRIM SON BULANA KADAR MÜCADELİMİZ SÜRECEKTİR"



Erdoğan, bugünkü görüşmede Gazze'de yaşanan gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek, "Senegal'in İsrail mezalimine karşı cesur ve kararlı duruşunu hep takdirle karşıladık. Senegal'in Filistin halkıyla sergilediği dayanışma birçok ülke için örnek teşkil ediyor. Senegal elini taşın altına koymuş, Filistinli kardeşlerine sırtını dönmemiştir. Birleşmiş Milletler'de başlattığımız girişimlere her zaman destek olan Senegal, Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesi başkanlığını da 1975 yılından bu yana yürütüyor. Dolayısıyla bugün benzer görüşlere sahip iki Müslüman kardeş ülke olarak uluslararası ve bölgesel platformlarda sesimiz daha gür çıkıyor. Gazze'de soykırım son bulana dek masum çocukları açlığa ve ölüme mahkum edenler hesap verene kadar mücadelemiz sürecektir. Açlıktan bir deri bir kemik kalmış o masum yavruların hesabı hukuk ve tarih önünde faillerinden mutlaka sorulacaktır" dedi.



"SİZ BİZİM BÜYÜK AĞABEYİMİZ OLDUNUZ"



Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ise bu ziyaretin kendileri için çok önemli olduğunu kaydederek, "Siz bizim büyük ağabeyimiz oldunuz, yanımızda oldunuz. Kendi ülkenizi kalkındırmadaki çabalarınızı büyük bir takdirle karşıladık. Bize ilham veriyorsunuz. Türkiye kardeş bir ülke, her zaman bizim yanımızda olacaktır. Biz de Türkiye'nin yanında olacağız. Geçmişte benzer sorunlarla karşılaştık. 1 milyar dolar ticaret hedefine ulaşabilmek için bize düşen kısmını yapmakta kararlıyız" dedi.

