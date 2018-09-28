İlişkili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Almanya'ya ilk devlet ziyaretini gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'le bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda Almanya Başbakanı Angela Merkel'le görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel çalışma yemeğinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenliyor.

Merkel, Rusya, Fransa, Türkiye ve Almanya'nın ortak Suriye toplantısı yapacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Kalıcı bir ekonomik büyüme sağlayan Türkiye istiyoruz" dedi. Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yarın bir görüşme daha gerçekleştireceğini vurguladı.

MERKEL'İN KONUŞMASINDAN SATIR BAŞLARI:

"Bu görüşme öncesinde de Türk bakanlarla önemli konuları ele aldılar. Sayın Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de Türkiye'ye gidecek. İşbirliğimizin arttırılması için bir ofis açılacak, çaba sarfedilecek. Göç konusunda büyük bir başarı sağladı. İdlib konusunu da konuştuk. Bu konuda Rus ve Fransız cumhurbaşkanlarıyla bir görüşme gerçekleştireceğiz. Avrupa Birliği'nin sığınmacılar için ayırdığı parayı da bürokratik engelllere takılmadan ihtiyacı olan yerlere gönderilmesi için çaba sarfedilecek. Türkiye'deki Alman okullları da görüşüldü. İyi ilişkilere sahip olmak ortak stratejik hedefimiz."



ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN SATIRBAŞLARI:

Merkel'in konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel'le yarınki buluşmada etraflıca görüşme fırsatı bulacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vize serbestisi konusundaki 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

"Tüm Alman makamlarına misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Merkel'le görüşmemmizde bir süredir çalışmayan işbirliği mekanizalarını işler kılma konusunda fikir birliğine vardık. İkili ilişkileri etraflıca ele alma fırsatı bulduk. Kendileri ile yarın sabah bir araya gelerek bu konuları görüşme fırsatı bulacağız."



"Milletimizin desteği ve direnişi sayesinde bir darbe girişimiyle hedeflerinden saptırıldık. Darbeciler güçlü demokrasiyi rafa kaldırmayı başaramadılar. Darbe girişimi sonrası FETÖ ve uzantılarıyla mücadele için OHAL uygulamasına gittik. 2 yıl boyunca yoğun bir çaba sarfettik, önemli başarı sağladık. 24 Haziran sonrası bu uygulamayı da kaldırdık. Ülkemiz yeniden reform ve ilerleme yoluna girmiştir."

"Vize serbestisi konusunda kalan 6 kriteri en kısa zamanda yerine getirmeyi planlıyoruz. Katılım müzakerelerinin canlandırılması hem Türkiye hem AB'nin faydasına olacaktır. Almanya'nın vereceği desteğe de büyük önem veriyoruz."

"Türkiye bölgesel konularda ciddi sorumluluk üstleniyor. Almanya ile benzer bir yaklaşıma sahibiz. Şu an itibariyle 3,5 milyon mülteci ülkemizde misafir edilmekte. Almanya'nın Suriye meselesinin insani boyutuna gösterdiği hassasiyet nedeniyle memnuniyetimi ifade etmek isterim. Türk ekonomisinin sağlam temeller üzerinde kurulu olduğunu Sayın Merkel'e izah ettim. Dönemsel dalgalanmaların yapısal tedbirler sayesinde sınırlı kaldığını tekrar ifade etmek isterim."



"Bizler Almanya ile derin ekonomik bağları önemsiyor. Kazan-kazan anlayışı içinde daha da gelişmesini istiyoruz.

İki ülke ilişkilerini özel kılan en önemli unsurlardan biri. Almanya'da 3,5 milyona varan soydaşlarımızın varlığıdır. Eşit katılım temelinde entegrasyonlarını teşvik ediyoruz."





"Almanya'dan FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle daha güçlü beklentimizi Sayın Merkel'le görüşmemizde etraflıca ele aldık. Son dönemde yapılan açıklamalardan duyduğumuz memnuniyeti ifade ettim."

STEINMEIER'LE GÖRÜŞTÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri tören ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bellevue Sarayı'nda askeri tören sonrası "özel defteri" imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bellevue Sarayı'nda Steinmeier ile olan baş başa ve heyetlerarası görüşmesi sona erdi.



Bir saat 20 dakika süren görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.



Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapıda uğurlayarak aracının hareket etmesine kadar beklediği görüldü.



STEINMEIER'DEN GÖRÜŞME ÖNCESİ AÇIKLAMA



Almanya Cumhnurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, görüşme öncesi basına yaptığı açıklamada, ziyaretin iki NATO üyesi arasında buzları eritmesini umduğunu söyledi.



Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ziyaretin, ilişkilerin normalleşmesi anlamına gelmediğini belirtti.



Cumhurbaşkanı Steinmeier, "Buna daha çok yolumuz var ama bu bir başlangıç olabilir" dedi.

Almanya'ya ilk devlet ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Bellevue Sarayı'nda askeri törenle karşılandı.

ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkel'le görüşmesinden sonra "Neue Wache" anıtını ziyaret edecek ve çelenk bırakacak, ziyaretin ardından önde gelen Alman firmalarıyla yuvarlak masa toplantısına katılacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in onuruna verdiği yemeğe katılacak.

KÖLN'DE CAMİ AÇILIŞINA KATILACAK



Yarın kahvaltıda Merkel ile bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan öğleden sonra Köln'e hareket edecek ve burada Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Camii'nin açılışını yapacak.