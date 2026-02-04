Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahire Uluslararası Havalimanı'nda Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve eşi Entissar Amer ile Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen tarafından karşılandı.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Mısır Üst Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ne eş başkanlık edecek. Mısırlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenleyecek Erdoğan, Türkiye-Mısır İş Forumu kapanış oturumuna da katılacak.

Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde savunma sanayi ve enerji alanlarındaki ortaklıkların yanı sıra, daha geniş kapsamlı projelerin de gündeme gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın gündeminde Barış Kurulu'nun çalışmaları ile Gazze'deki insani yardım ve yeniden inşa çabaları da yer alıyor.

ZİYARETTE YER ALAN İSİMLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Mısır'da bulunuyor.