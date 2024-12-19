Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti, Sisi ve Pezeşkiyan'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a gidiyor.

Erdoğan, başkent Kahire'de D-8 toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı ayrıca Mısır'da katılacağı zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirecek.