Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti, Sisi ve Pezeşkiyan'la görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidiyor. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'a gidiyor.
Erdoğan, başkent Kahire'de D-8 toplantısına katılacak.
Cumhurbaşkanı ayrıca Mısır'da katılacağı zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirecek.
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