Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti, Sisi ve Pezeşkiyan'la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, D-8 toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidiyor. Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile de bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'a gitti, Sisi ve Pezeşkiyan'la görüşecek

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Erdoğan, başkent Kahire'de D-8 toplantısına katılacak.

Cumhurbaşkanı ayrıca Mısır'da katılacağı zirve kapsamında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile görüşme gerçekleştirecek.

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