Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO lideri Rutte ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’deki iç savaşın başladığı ilk günden bu yana Suriye’nin toprak bütünlüğü ve istikrarının korunmasını savunduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından, Suriye’nin Suriye halkı tarafından yönetilmesi gerektiği, terörden arındırılmış bir ve bütün Suriye’nin inşası için Türkiye’nin elinden geleni yapmaya devam edeceği ifade edildi.

