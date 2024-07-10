Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde: Miçotakis, Meloni ve Scholz ile görüştü

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomatik temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde: Miçotakis, Meloni ve Scholz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği 'nin başkenti Washington'daki temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da bir araya geldi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde: Miçotakis, Meloni ve Scholz ile görüştü - 1

Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan ile iyi komşuluk esasına dayalı, dayanışma ruhunu geliştirme gayretlerine devam ettiğini, bunların artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ve Filistin'deki çatışmaların sona ermesi için müspet çabaların artırılması gerektiğini, tüm bölge ülkelerinin bu coğrafyalarda barışın hakim olması için çalışmasının yararlı olacağını da belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde: Miçotakis, Meloni ve Scholz ile görüştü - 2

ERDOĞAN-MELONİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile zirvenin yapıldığı Walter E. Convention Center'da görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi'nde: Miçotakis, Meloni ve Scholz ile görüştü - 3

ERDOĞAN-SCHOLZ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüştü. 

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