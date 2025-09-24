Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Şara ile görüştü

Erdoğan, New York'taki Türkevi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. Görüşmede, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Erdoğan'ın Şara ile görüşmesinde Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Şara, son olarak New York'ta katıldığı panelde "Biz tehdit kaynağı olmayacağız" diye konuştu. Suriye'nin bölünmesinden söz edilmesinin sadece Suriye'ye değil başta Türkiye ve Irak olmak üzere komşu ülkelere de zarar vereceğini savundu.

Suriye Cumhurbaşkanı bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na da hitap edecek.