Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk Yatırım Konferansı'na katıldı

Türkevi'nde yapılan konferanta Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da hazır bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Fransa ve Suudi Arabistan öncülüğünde düzenlenecek "Filistin Meselesine Çözüm Bulunması ve İki Devletli Çözümün Hayata Geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferansı'na, ardından da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.