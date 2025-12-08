Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oscar ödüllü Filistinli yönetmen Adra'yla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistinlilerin yaşam mücadelesini konu alan Oscar ödüllü "No Other Land (Başka Toprak Yok)” filminin yönetmeni Basel Adra'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Adra'yı tebrik eden ve İsrail işgalinin en azgın halinin, El-Halil’in güney tepelerinde yaşandığını belirten Erdoğan, bölgede işlenen suçları belgeleyen herkesin doğrudan hedef alındığını söyledi. İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin şehit ettiği Adra’nın yakın arkadaşı Avde Hadalin ve tüm şehitler için Allah’tan rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, belgeseli çekerken gösterdikleri cesareti takdirle karşıladığını kaydetti.

"SİNEMADA YETERİNCE ELE ALINMIYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Sanatınızla Nakba’dan bu yana süregelen İsrail yayılmacılığına dikkat çekmenizi çok değerli buluyorum. Şurası bir gerçek ki, Filistin halkının yaşadığı trajedi, maalesef, sinema sektöründe yeterince ele alınmıyor. Bunda sektörün İsrail’e müzahir yapısının elbette büyük etkisi var. Bu sansür ortamına en nobran haliyle siz de maruz kaldınız.”

Geçen yılki 96’ncı Oscar Ödülleri Töreni ile Cannes Film Festivali’nde Filistin’e yönelik destek ve dayanışma mesajlarının üst seviyede olduğunu hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Oscar Ödülleri Töreninde, salonun dışındaki kalabalık, yaptıkları eylemlerle Gazze’ye çok güçlü bir destek verdi. Her iki törende de oyuncuların hem yakalarındaki broşlarla, hem verdikleri mesajlarla, hem de kıyafetleriyle Gazzelilerin yanında olduklarını gördük. Bu seneki Akademi ödüllerinde, bu iradenin daha da kuvvetlendiğini memnuniyetle müşahede ettik. Sizin, bizim ve vicdan sahibi herkesin ortak çabalarıyla inşallah bu destek daha da artacak.”

Sanatın temel misyonunun hakikatin izini sürmek olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Birçok uluslararası etkinlikte ödül alan ‘Başka Toprak Yok’ belgeselinizi, küresel vicdanın uyandırılmasında son derece önemli görüyorum. Yakalanan bu kamuoyu desteğinin sürdürülmesi ve ilginin Filistin’den uzaklaşmaması için çalışmalarınızı sürdürmenizi tavsiye ediyorum. Sizi, diğer yönetmenlerimizi; belgeselde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Türkiye olarak, Filistin halkının yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.