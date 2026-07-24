Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mirziyoyev'in görüşmesinde, Türkiye ile Özbekistan'ın ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her geçen gün derinleştiğini belirterek, Ocak ayında gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yeni yol haritasının belirlendiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanı, ilk fırsatta gerçekleştireceği Özbekistan ziyaretinde yapılacak toplantılarla bu ivmenin sürdürüleceğini temenni etti.

COP31 ZİRVESİ'NE DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs ayında Türkistan’da Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi’nde Aile Meclisi’ni güçlendirecek kararlar aldıklarını anımsatarak, 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nde de bu kararları daha ileriye taşıma arzusunda olduklarını kaydetti.

Mirziyoyev’i, 11-12 Kasım’da Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 İklim Zirvesi’ne davet ederken, doğum gününü de kutladı.