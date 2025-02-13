Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan'da: Gazzeliler vatanından ayrılamaz, bağımsız Filistin için mücadele edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Pakistan'a gitti.

Erdoğan, başkent İslamabad'da Başbakan Şahbaz Şerif bir araya geldi. İki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Şerif, toplantıda şunları söyledi:

"Her fırsatta Müslüman halkların, özellikle mazlumların hakkını savunmaya devam ettiniz. Söylediklerinizi, Müslüman dünyası çok yakından dikkatle dinledi.

Türkiye halihazırda dünya çapında en hızlı büyüyen, en fazla büyüyen ülkelerin başında gelmekte."



Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefe ulaştırmak için çalışacağız.

Konsey toplantısı öncesinde Şahbaz Şerif'le yaptığımız görüşmede, ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik.



En zor zamanlardaki dayanışmamız ilişkilerimizin göstergesi.

Asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin hemen akabinde Başbakan Şerif deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider oldu.

Pakistan'ın terör ve tehditlerle mücadelesindeki büyük fedakarlıklarını takdir ediyoruz. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde desteğimizi vurguluyoruz.

YPG, PKK, DAEŞ ve FETÖ ile mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz. FETÖ'nün terör örgütü ilanı gibi, okulların Maarif Vakfına devredilmesi en önemli göstergelerdir.

Pakistan'ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu da takdirle karşılıyoruz.

Gazzeli kardeşlerimizi topraklarından koparmak gibi planlar arasında bu dirayeti memnuniyetle karşılıyoruz.

Gazzeliler vatanından ayrılamaz.

1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin Devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz."

