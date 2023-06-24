Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in lideri silahlı ayaklanma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı, Rusya liderliğine desteğini ifade etti. Putin ise, Wagner isyanına karşı Erdoğan'ın tam desteğini aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
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Rusya'da "Wagner" krizi: Rus ordusuna başkaldırdı

Rusya'da "Wagner" krizi: Rus ordusuna başkaldırdı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Rusya'da paralı asker grubu Wagner'in liderinin silahlı ayaklanma başlatması konusu ele alındı.

Erdoğan'ın görüşmede, Rusya liderliğine desteğini ifade ettiği bildirildi.

Rusya lideri Putin, Wagner isyanına karşı Erdoğan'ın tam desteğini aldığını söyledi.

Vladimir Putin, Ukrayna'ya savaş açtığı Şubat 2022'den bu yana en büyük krizle karşı karşıya.

Askerlerini Ukrayna'dan Rostov kentine çeken Wagner grubunun lideri Prigojin, Moskova'ya yürümekten söz etti.

Putin de bugün bir açıklama yaparak, Prigojin'i ihanetle suçladı.

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