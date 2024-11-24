Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Türkiye ile Rusya arasında ikili ilişkiler, bölgesel konular, ticaret ve ekonomi alanlarındaki ikili işbirliği ele alındı. Ayrıca bazı uluslararası konu başlıklarına da değinildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye ile Rusya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular, ticaret ve ekonomi alanlarındaki ikili işbirliği ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin genişletilmesi başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin bölgedeki gerilimi sonlandırmak için gayretlerini sürdürdüğünü ve barış süreçlerine katkı vermeye devam edileceğini belirttiği aktarıldı.

İki lider telefon görüşmesinde ayrıca bazı uluslararası konu başlıklarına da değindi.

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