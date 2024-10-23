Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le bir araya geldi | Putin: Ankara’daki terör saldırısını kınıyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'ncı BRICS Zirvesi için gittiği Kazan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geldi.



İki liderin görüşmeleri öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı açıklamada, Ankara'da TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısında 4 şehit, 14 yaralı olduğunu açıkladı.

Erdoğan, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.