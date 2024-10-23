Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’le bir araya geldi | Putin: Ankara’daki terör saldırısını kınıyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesi’nde bir araya geldi. Görüşme öncesinde açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki terör saldırısında 4 şehit, 14 yaralı olduğunu belirterek, "Bu menfur terör saldırısını kınıyorum." dedi. Rus lider Putin ise "Ankara'daki terör saldırısını kınıyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'ncı BRICS Zirvesi için gittiği Kazan’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le bir araya geldi.
İki liderin görüşmeleri öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı açıklamada, Ankara'da TUSAŞ tesislerine yapılan terör saldırısında 4 şehit, 14 yaralı olduğunu açıkladı.
Erdoğan, "4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.
PUTİN: SALDIRIYI KINIYORUM
Rusya Devlet Başkanı Putin de saldırıyı kınadığını söyledi.
Rus lider, "Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulması için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu merkez, bölgedeki enerji güvenliğini sağlamlaştıracaktır." dedi.
Putin, "Türkiye, güncel sorunların çözümünde önemli bir rol oynuyor." ifadesini kullandı.
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