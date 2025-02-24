Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus bakan Lavrov ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, savaşın üçüncü yıldönümünde Ankara'da. Lavrov Fidan'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus bakan Lavrov ile görüştü

Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıldönümünde Ankara'yı ziyaret eden Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilk olarak mevkidaşı Hakan Fidan'la Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Lavrov, daha sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı 'la görüştü.

Görüşmenin sona erdiği bildirildi.

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