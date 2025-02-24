Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus bakan Lavrov ile görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, savaşın üçüncü yıldönümünde Ankara'da. Lavrov Fidan'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.
Ukrayna Savaşı'nın üçüncü yıldönümünde Ankara'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ilk olarak mevkidaşı Hakan Fidan'la Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.
Lavrov, daha sonra Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü.
Görüşmenin sona erdiği bildirildi.
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