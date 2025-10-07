Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığı'nın aktardığına göre görüşmede Türkiye-Rusya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Putin'e Ukrayna-Rusya savaşının da adil ve kalıcı barışla sonuçlanması için diplomatik girişimlerin ivme kazanması gerektiğini, Türkiye’nin barış için çalışmayı sürdüreceğini belirtti.



Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Gazze'de ateşkesin sağlanması ve insani yardımların bölgeye ulaştırılması için gayret gösterdiğini de ifade etti.

Erdoğan ayrıca Rusya liderinin doğum gününü kutladı.