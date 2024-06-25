Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmede Dağıstan'daki saldırılar için taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı , Devlet Başkanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu ve saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken, yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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