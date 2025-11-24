Cumhurbaşkanı Erdoğan Rus lider Putin'le telefonda görüştü

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta barış için çözüm arayışı devam ediyor.

ABD'nin 28 maddelik planı üzerinde tartışmalar sürereken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede Ukrayna barış planı ele alındı.

İletişim Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın adil ve kalıcı bir barışla sona ermesi için Türkiye'nin gayretlerini sürdürüreceğini ifade etti. Açıklamada Erdoğan, Türkiye'nin, tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak, bölgemizde kalıcı barışa giden yolu açacak her türlü diplomatik girişim ve planlara geçmişte olduğu gibi bugün de katkı sunmaya hazır olduğunu belirtti.

Interfax haber ajansı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e, müzakereler için hazır olduğunu söylediğini aktardı.

RIA haber ajansı, görüşmede enerji iş birliğinin de gündemde olduğunu kaydetti.