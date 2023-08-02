Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

Karadeniz Girişimi'nin uzun süre devre dışı kalmasının kimsenin yararına olmadığına, en büyük zararı da tahıla muhtaç, gelir seviyesi düşük ülkelerin göreceğine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, uygulama döneminde yüzde 23'ler düzeyinde azalan hububat fiyatlarının, son iki haftada yüzde 15'ler oranında arttığına işaret etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz Girişimi'nin devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini kaydetti.



Öte yandan Kremlin, Karadeniz tahıl anlaşması konusundaki tutumunu yineleyerek Moskova'nın, Rusya'yı ilgilendiren kısım uygulandıktan sonra Ukrayna tahılının deniz yoluyla ihracatına izin veren anlaşmaya geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

RUSYA GEÇEN AY ANLAŞMADAN ÇEKİLDİ



Türkiye ve Birleşmiş Milletler(BM) geçen yaz Karadeniz tahıl anlaşmasına aracılık etmişti. Moskova, uluslararası toplumun Rusya'nın da bu anlaşmanın bir parçası olarak tahıl ve gübre ihracatını serbestçe yapabilmesini sağlayamadığından şikayet ederek geçen ay anlaşmadan çıkmıştı.



ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, geçen hafta, Rusya'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili görüşmelere geri dönmekle ilgilenebileceğine dair "göstergeler" olduğunu söyledi, ancak daha fazla ayrıntı vermedi.