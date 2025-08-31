Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay zirvesi için Çin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İş birliği Örgütü'nün 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'de.



Erdoğan ve Türkiye heyetini taşıyan uçak Tianjin Binhai Uluslararası Havaalanı’na indi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Çin'in Tianjin kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılacak.



Erdoğan, ziyaret çerçevesinde 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumunda bir konuşma yapacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında başta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.