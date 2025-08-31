Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay zirvesi için Çin'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılmak için Çin'e gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay zirvesi için Çin'de

Cumhurbaşkanı , Şanghay İş birliği Örgütü'nün 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere 'de.

Erdoğan ve Türkiye heyetini taşıyan uçak Tianjin Binhai Uluslararası Havaalanı’na indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine Çin'in Tianjin kentinde düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne şeref konuğu olarak katılacak.

Erdoğan, ziyaret çerçevesinde 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumunda bir konuşma yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında başta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in de aralarında bulunduğu liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...