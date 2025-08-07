Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu resmi törenle karşıladı

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sonko'yu resmi törenle karşıladı.

MASADAKİ KONULAR

Liderler arasında görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı ifade edildi.



Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasında ilişkilerin zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da öngörüldüğü aktarıldı.

