Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu resmi törenle karşıladı.

Başbakanı Ousmane Sonko, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya geldi.

Liderler arasında görüşmelerde, Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı ifade edildi.

Görüşmelerde ayrıca, bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacağı belirtildi. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasında ilişkilerin zeminini güçlendirecek muhtelif anlaşmaların imzalanmasının da öngörüldüğü aktarıldı.

