Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan bugün Beştepe'de Senegal Cumhurbaşkanını ağırlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Faye'yi resmi törenle karşıladı.

Faye'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan ve Faye'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.



Faye, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Fay birbirlerine heyetlerini takdim etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Faye, merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde önce ikili ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirilecek. İki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.