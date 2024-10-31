Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'yi Ankara'da resmi törenle karşıladı. Faye, daha öncesinde başkentte beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı 'ın Ankara'da diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanını ağırlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Faye'yi resmi törenle karşıladı.

Faye'nin makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Erdoğan ve Faye'nin tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Faye, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı. Erdoğan ve Fay birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Faye, merdivenlerde Türkiye ve Senegal bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde önce ikili ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirilecek. İki ülke arasında yapılacak anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegalli mevkidaşı ile bir araya geldi - 1 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye gelen Senegal Cumhurbaşkanı Faye, başkentte beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ 

Faye, başkentte beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret ederek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Faye, saygı duruşunun ardından fotoğraf çektirdi ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

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