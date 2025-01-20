Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya Başbakanı Fico ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovak Başbakanı Robert Fico’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Slovak Cumhuriyeti Başbakanı Robert Fico'yu resmi törenle karşıladı.
İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından anlaşmaların imza töreni ile ortak basın toplantısı düzenlenecek.
BÖLGESEL VE KÜRSEL KONULAR ELE ALINACAK
Ayrıca Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri dahil olmak üzere güncel bölgesel ve küresel konularda görüş alışverişinde bulunulacak.
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