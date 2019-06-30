Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de TSK'nın gözlem noktalarını hedef alan Suriye rejimini "Rejim, yanlışı olursa, gerekli dersi almaya devam edecek." sözleriyle uyardı.



Konunun, Japonya'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede ele alındığını söyledi.



Erdoğan, "Putin'e bu saldırılar konusunda rejimi uyarmasını söylüyoruz. Son olayda rejimin bizim gözlem noktalarımıza yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu. Biz de buna gerekli karşılığı verdik. Bundan sonraki süreçte de eğer böyle bir yanlışları olursa gerekli dersi almaya devam edecekler." dedi.

Erdoğan, Japonya'da düzenlenen G-20 zirvesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Suriye'deki son gelişmeleri ele almak için Türkiye, Rusya ve İran arasında temmuz ayında 3'lü bir zirve düzenleneceğini açıkladı.



Erdoğan, Suriye'nin kuzeyinde "barış koridoru" olarak tanımladığı, güvenli bölge önerisini de dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi bu insanlar oraya barış ortamını yakalamak için gelecekler. Tabi orada koalisyon güçleri onların o barış ortamında yaşamaları için tedbirleri alacak. Bize düşen görev neyse biz de tedbirlerimizi alacağız. Orada bu işe alan da müsait. O zaman derinlik 20 mil olmaz da mutabık kaldığımız takdirde bunu 30-40 mile çıkarabiliriz." dedi.



Cumhurbaşkanı'nın gündeminde, Doğu Akdeniz'de yaşanan sondaj gerilimi de vardı. Konuya ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'la yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlattı.



Erdoğan, "İkili görüşmede kendisine bizzat söyledim. 'Bak' dedim, 'Kıbrıs meselesinde sen bir defa konuşamazsın. Senin Kıbrıs'la yakından uzaktan alakan yok. Burada ben konuşurum, Yunanistan konuşur, İngiltere konuşur, AB konuşur ama sen konuşamazsın.'" dediğini belirtti.



Cumhurbaşkanı, gazeteci Cemal Kaşıkcı cinayetinin gündemden düşürülmeye çalışıldığını da söyledi. Erdoğan, "Birileri çok ciddi paralar dağıtıyor" ifadesini kullandı.



Erdoğan, Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin "şüpheli" olduğunu söyledi.



Erdoğan, "şehadeti esnasında 50 dakika müdahale edilmiyor. Adli tıbba götürülmüyor. Sabah erkenden adeta kaçırılarak gömülüyor. Eşini bile almıyorlar. Gelecek kuşaklar dünyada müslüman liderlere neler yapılmış bilmeli. Bakıyorsunuz buraya Sisi'yi çağırıyorlar. Ne diye çağırıyorsun? Hem demokratım diyeceksin hem de 9 genci idam eden bir adamın toplantısına katılacaksın. Bu ikiyüzlülüğü tüm dünyaya ilan etmemiz lazım." dedi.



Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Filistin sorununun çözümü için gündeme getirdiği ve yüzyılın anlaşması olarak tanımladığı anlaşma için de, "Bu konuya olumlu yaklaşmamız, asla söz konusu değil" ifadesini kullandı.