Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da. Prens Selman ile bir araya geldi
03.02.2026 11:29
Son Güncelleme: 03.02.2026 17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, heyetler arası görüşmelerin ardından onuruna verilecek resmi akşam yemeğine iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TUR" uçağıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ankara Valisi Vasip Şahin ile diğer ilgililer uğurladı.
Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile bazı yetkililer de Suudi Arabistan'a gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve kabine üyelerinden oluşan heyetle Suudi Arabistan'a geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE PRENS SELMAN GÖRÜŞTÜ
Yemame Sarayı’nda resmi törenle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra heyetler arası görüşmeye ve onuruna verilecek resmi akşam yemeğine iştirak edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Riyad ziyaretinin ardından 4 Şubat'ta Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidecek.