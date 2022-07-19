Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörü Suriye'den söküp atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üçlü zirve için İran'da.

Tahran'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Reisi ile üç ülkenin heyetlerinin katıldığı zirve saat 20.50'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



Terör odaklarını Suriye'den atmakta kararlıyız. Bölücü terör örgütleri Suriye'den tamamen atılmalı. Astana garantörleri olarak Rusya Federasyonu ve İran'dan beklentimiz, bu mücadelede Türkiye'ye destek olmalarıdır. Bölgemizin geleceğinde bölücü teröre ve uzantılarına yer olmadığının kesin olarak anlaşılması gerekiyor. PKK-YPG dış destekle Suriye'yi bölüyor.

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri de Astana sürecinin önemli gündem maddelerinden biridir. Siyasi çözümde ilerleme ve dönmek isteyenlerin kötü muameleye maruz kalmayacaklarından emin olması geri dönüşler için temel teşvik unsurlarıdır.



Tel Rıfat ve Münbiç terör yatağı haline dönüşmüştür. Terör örgütünün sığındığı bu limanları temizlemenin vakti esasen çoktan gelmiştir.



Önümüzdeki dönemde de eli kanlı terör örgütlerine yönelik tavizsiz mücadelemizi sürdüreceğiz.



(Suriye'de) Anayasa Komitesinin başarısızlığı Astana sürecinin başarısızlığı olarak görülmektedir. Komitenin hızla somut sonuçlar elde etmesi temin edilmeli.



Astana Süreci öncü rolünü kaybetmemeli, uluslararası kamuoyuna sürecin ilerlediği gösterilmelidir. Bu maksatla rejim nezdinde gereken telkinlerde bulunulmalı.



Değerli dostum Putin'in müteakip zirvemize ev sahipliği yapma teklifini memnuniyetle karşılıyorum.

REİSİ: SURİYE'NİN KADERİNE SURİYELİLER KARAR VERMELİ

Suriye krizinde diplomatik çözümü desteklediklerini belirten İran Cumhurbaşkanı Reisi, Suriye'nin kaderine Suriyeliler karar vermeli, ABD ordsunun Suriye'deki gayrımeşru varlığı ülkeyi istikrarsızlaştırıyor" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Putin de Suriyelilerin geleceklerine karar verebilmeleri sağlanmalı. Suriye'nin geleceği için Suriyelilerin aralarında anlaşmaları gerekli. Suriye'de teröre karşı ortak çabamızı sürdüreceğiz" dedi.



ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ



Erdoğan, üçlü zirve öncesi Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

İki lider Ukrayna savaşından sonra ilk kez yüz yüze görüştü. Tahran Uluslararası Konferans Salonu'ndaki baş başa görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme öncesi Putin ile kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son İstanbul görüşmelerinde de Rus heyetinin yaklaşım tarzı çok olumluydu. Buradan alacağımız netice tüm dünyayı da olumlu etkileyecektir" dedi.

Türkiye'nin gıda ve tahıl konularındaki arabuluculuk çabaları için Erdoğan'a teşekkür eden Putin de "Türkiye-Rusya ilişkileri her şeye rağmen gelişiyor, ticaret hacmi hızla artıyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'dan tahılın çıkarılması sorununa da değinen Putin, "Arabuluculuk çabalarınız, gıda sorunları ve Karadeniz üzerinden tahıl ihracatı ile ilgili müzakereler için Türkiye'de platformu sağlamanızdan dolayı sizlere teşekkür ederim. Arabuluculuğunuz sayesinde ilerleme kaydettik. Tüm sorunlar henüz çözülmedi ancak ilerlemenin olması iyidir." diye konuştu.



Bu görüşmenin ardından şu sıralarda Erdoğan, Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Astana formatında üçlü zirve gerçekleştiriyor.



Zirvenin ana gündem maddesi Suriye. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak.



Öte yandan Suriye Dışişleri Bakanı'nın da Tahran'da olduğu belirtildi.

TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Erdoğan öncesinde ise İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Sadabad Sarayı'nda gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.



İki liderin başkanlık ettiği Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7'nci Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda söz alan Erdoğan, "Covid sebebiyle ikili ticarette gerilemeye maruz kaldık. Şu an itibariyle 7.5 milyar doları yakaladık. 30 milyar dolara ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.

Erdoğan, "Savunma sanayinde atacağımız adımlarla bu süreci hızlandırmamız mümkün. Gerek petrol gerek doğalgaz alanlarında atılacak adımlarla bu süreç hızlanabilir. Türkiye olarak son yıllarda savunma sanayinde bir sıçramamız var" diye konuştu.

Terörle mücadelede iş birliğinin önemine dikkat çeken Erdoğan, "Bu konudaki dayanışmamızı çok ama çok önemsiyorum. Terörle mücadelemiz büyük önem arz ediyor. PJAK, PKK, PYD, YPG ve FETÖ her iki ülkenin de ciddi manada baş belasıdır. Bunlar hangi ülkede olursa olsun o ülkenin huzurunu kaçırıyor" ifadelerini kullandı.

HEDEF 30 MİLYAR DOLAR



İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin mesajları ise ekonomiye yönelik oldu. "İki ülke arasındaki ticari hacmi potansiyeline göre çok daha düşük seviyede" diyen Reisi, "İki ülke 30 milyar dolar hedef belirledi. Böylece mevcut ticaret hacmi üç katına çıkarılacak" dedi.



Görüşmelerde doğalgaz ihracatına ilişkin anlaşmanın süresinin uzatılmasınnı da gündeme geldiğini dile getiren Reisi, şöyle devam etti:



"Bunun da uzatılmasıyla ticaret hacmi daha da artacaktır. İki ülke arasında yatırım konularının geliştirilmesi de ele alındı. Güvenlik ve istihbarat ilişkilerinin geliştirilmesi özellikle sınır bölgelerinin güvenliği ele aldığımız konulardan biri oldu. Terörizmle, uyuşturucuyla ve organize suçlarla ilgili konular konuşuldu. Türkiye ve İran bölgenin iki güçlü ülkesi, onların ilişlileri bölgenin güvenliğine katkı sağlayacaktır. Bugün Reisi ve Putin'le tekrar bir araya geleceğiz. Bu Astana sürecini yeniden değerlendirme girişimidir."

Dün akşam saatlerinde Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'le 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi.



