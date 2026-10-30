Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur
30.10.2026 10:28
Son Güncelleme: 30.10.2026 11:26
Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi, bugün Ankara'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur." dedi.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi , "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla bugün Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenleniyor.
Ankara'ya gelen Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlandı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TÜRK DÜNYASININ AİLE FOTOĞRAFINDA AYRILIĞA YER YOKTUR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin başında açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, buluşmanın temasını ve dil birliği hedefini "Değerli kardeşlerim zirvemizin temasını merhum Gaspıralı İsmail Bey'den ilhamla belirledik. Bize göre dilde birlik, ortak hazinemizi yaşatmak geliştirmek ve birbirimizi aracısız anlayabilmektir." sözleriyle açıkladı.
Teşkilatın dönem başkanlığı görevini Azerbaycan'dan devraldıklarını belirten Erdoğan, "Türkiye olarak; teşkilatımızın dönem başkanlığını bugün Azerbaycan'dan devralıyoruz. Azerbaycanlı kardeşlerimize gösterdikleri çabalardan dolayı tebriklerimi iletiyorum." dedi.
Sosyal ve kültürel adımlara değinen Erdoğan, "Ortak dilin yaygınlaştırılması, kültürel etkinliklerin desteklenmesi, seyahatlerin kolaylaştırılması gibi alanlarda ilerleme kaydedelim diyoruz. Aile kurumunun güçlendirilmesine, kadınların toplumdaki rollerine önem veriyoruz. Aile ve kadın konseyi yüksek onur kurulunun ilk toplantısını eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde yapılmasından büyük memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat içindeki dayanışma ve genişleme beklentisini ise "Türk dünyasının aile fotoğrafında ayrılığa yer yoktur. Hepimiz biriz, beraberiz. Ezelden-ebede kadar inşallah kardeşiz. KKTC ile temasların artacağına inanıyorum. Bu vesileyle Türkmenistan'ı takdirle karşılıyorum. Türkmenistan'ı tam üye olarak aile meclisinde görmeyi temenni ediyoruz." sözleriyle dile getirdi.
“İRAN İLE DİPLOMASİ TEMENNİMİZDİR”
Bunun yanı sıra Erdoğan, Güney Kafkasya'daki barış adımlarından Gazze krizine, ticaret koridorlarından yapay zekâ projelerine uzanan geniş bir işbirliği çerçevesi çizdi.
Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın sağlanmasının bölge ülkeleriyle birlikte bütün Türk dünyasına geniş imkanlar tanıyacağını belirten Cumhurbaşkanı, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki temasları desteklediklerini ve kalıcı barış için katkı sunmayı sürdüreceklerini vurguladı.
Bölgedeki çatışmaların hiçbir tarafa kazanç sağlamadığını, aksine küresel ekonomi, ticaret ve enerji piyasaları üzerinde ağır hasara yol açtığını hatırlatan Cumhurbaşkanı, "İran'la son dönemde tekrar artan tansiyonun silahlar yerine diplomasiye tahvil edilmesi temennimizdir" dedi.
Filistin konusunun adil çözümü için Türk devletlerinin daha fazla gayret göstermesi gerektiğine değinilen konuşmada, Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kentin yeniden imarının vakit kaybedilmeden başlatılması çağrısı yapıldı.
Cumhurbaşkanı, 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına verilen desteğin sürmesi gerektiğini kaydetti.
Üye ülkelerin milli hassasiyetlerini gözeterek kazan-kazan anlayışıyla ortak çıkarları büyütmek zorunda olduklarını belirten Cumhurbaşkanı, Türk dünyasının doğudan batıya uzanan güçlü bir ticaret, ulaştırma ve enerji merkezine dönüştürülebileceğini dile getirdi.
Trans Hazar Doğu-Batı Orta Koridoru'nun geleceğin ticaretine yön verecek stratejik bir hat olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı, Türkistan buluşmasında da vurgulandığı üzere siber güvenliğin kara, hava ve deniz güvenliği kadar hayati değer taşıdığını söyledi.
Ülkeler arasında hazırlanan siber güvenlik ve siber işbirliği mutabakatının en kısa sürede imzalanarak yürürlüğe girmesi hedefleniyor.
Uzay alanında ortak uydu projesinin hızlandırılmasının öncelikler arasında yer aldığını belirten Cumhurbaşkanı, ortak bir dijital ticaret platformu kurularak tüm üye pazarların tek bir çatı altında birleştirilebileceğini ifade etti.
Konuşmada ayrıca Türk yazı dillerini ve lehçelerini yapay zekâ çağına taşıyacak ortak bir dil teknolojisi hamlesi için üye ülkelere çağrı yapıldı.
Cumhurbaşkanı, "Oğuz, Kıpçak ve Karluk dil gruplarını kapsayacak Büyük Türk Dili Modelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara bütün üye ülkelerimizin katkı sunmasını bekliyoruz" dedi.
“BAZI HİKAYELER BİR ÖMRE SIĞMAZ”
İletişim Başkanlığı da zirvenin başlangıcı dolayısıyla sosyal medyadan bir video paylaştı.
Başkanlığın sosyal medya açıklamasında, "Türkiye, Ankara'da 'Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik' temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı 13. Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor. TDT Ankara Zirvesi ile dilde birliğimizi, fikirde dayanışmamızı, işte ortak kararlılığımızı geleceğe taşıyoruz" denildi.
Paylaşılan videoda ise Türk dünyasının ortak hafızasına ve kardeşliğine vurgu yapılarak, "Bazı hikayeler bir ömre sığmaz, kuşaktan kuşağa taşınır, farklı coğrafyalarda yaşamaya devam eder. Bir çocuğun öğrendiği kelimede, bir büyüğün anlattığı hatırada, birbirimizi tanıdığımız, anladığımız ortak bir hafıza vardır. O hafıza yeni hayallere ilham verir. Şimdi ortak geleceğimize yön vermek için Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da buluşuyoruz. Kardeşliğimizi güçlendirmek, işbirliğimizi yeni ufuklara taşımak için" ifadelerine yer verildi.
LİDERLER EKONOMİK GÜNDEM İÇİN TOPLANIYOR
Türkiye'nin TDT Dönem Başkanlığı'nı Azerbaycan'dan devraldığı toplantıda, teşkilat içindeki işbirliğinin bugünkü durumu, gelecek perspektifleri ve ortak ilgi alanına giren bölgesel ile uluslararası gelişmeler değerlendirilecek.
Türk devletleri arasındaki birlik ve dayanışmanın pekiştirilmesine, ayrıca Türk Dünyası 2040 Vizyonu doğrultusunda somut işbirliğinin ilerletilmesine özel ağırlık verilecek zirvede; devlet başkanlarının işbirliğini derinleştirecek ve TDT'nin kurumsal yapısını güçlendirecek çeşitli karar ve belgelerin yanı sıra Ankara Bildirisi'ni kabul etmeleri öngörülüyor.
Orta Koridor, sınır geçişleri, gümrük prosedürleri ve lojistik maliyetlerin öne çıkacağı görüşmeler sırasında Türk iş dünyasının da çeşitli etkinliklerle bir araya gelmesi beklenirken, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov'un 30 Ekim'de Türk iş dünyasıyla buluşması planlanıyor.
TDT bünyesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "gözlemci ülkeler" arasında yer aldığı teşkilatta, Türkiye'nin tam üye ülkelerle yıllık ticaret hacmi 17 milyar dolara dayandı.
Türkiye'nin teşkilata tam üye olan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a 2025 yılındaki ihracatı 9,6 milyar dolar, bu ülkelerden ithalatı ise 7,3 milyar dolar olarak hesaplandı.