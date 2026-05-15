Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkistan'da
15.05.2026 09:52
Son Güncelleme: 15.05.2026 10:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkistan'da.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere Türkistan'da.
Kazakistan’a resmi ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkent Astana’daki diplomatik temaslarını tamamladı.
Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Türkistan'a geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan burada resmi törenle karşılandı.
Kazakistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın katılması bekleniyor.