Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye ekonomisi büyümesini sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenen "Türkiye-Malezya İş Forumu"nda konuştu.



İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"İki ülke her alanda mükemmel ilişkiler tesis etmiş. İş birliğini kapsamlı stratejik ortaklık düzeyine çıkarmışır. Bugün ülkelerimiz arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi kurulmasını kararlaştırdık. İş dünyası bu güçlü ortaklığın lokomotifi konumundadır.

Üç kıtanın kesiştiği noktada yer alan bir ülke olarak bölgemizde ve dünyada etkili iktisadi ve ticari ortaklıklar kurmaya büyük önem atfediyoruz.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR"

Türkiye ekonomisi bölgemizdeki çatışmalara, savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor.

Son yirmi senede, yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz.

Son 20 yılda altyapıya 300 milyar dolara yakın yatırım yaptık. İhracatımız 20 yılda 20 kattan fazla arttı. Dünya ihracatından aldığımız payı ikiye katladık.

20 YILDA 270 MİLYARLIK ULUSLARARASI YATIRIM

Şeffaf, öngörülebilir ve yatırımcı dostu politikalarımız sayesinde son 20 yılda 270 milyar dolara yakın uluslararası doğrudan yatırım çektik.

Türkiye'deki yabancı sermayeli şirket sayısı, 6 binden 80 binin üzerine çıktı. Güçlü bir şekilde desteklediğimiz ve son 1 buçuk yıldır uygulamakta olduğumuz ekonomi programının meyvelerini toplamaya başladık.

Ülkemizi küresel bir güç merkezi yapana ve Türkiye yüzyılını inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden, sabırla çalışmayı sürdüreceğiz.



YENİ HEDEFİMİZ 10 MİLYAR DOLAR



2015 yılında 1,7 milyar lira olan ticaret hacmini 5 milyar doların üzerine çıkardık. Yeni hedefimizi 10 milyar dolar olarak tespit ettik. İkili ilişkilerin bir diğer boyutu da karşılıklı yatırımlardır.

SAVUNMA ALANINDA İŞ BİRLİKLERİ



Malezya tarafından ülkemizde çeşitli sektörlerde yatırımlar yapıldı. Büyük atılıma giren yerli ve milli savunma sanayimiz talebi karşılar hale geldi. Malezya özel önem verdiğimiz ülkeler arasındadır. Savunma alanındaki iş birliğinin meyvelerini toplamaya başladık. Savunma sanayi firmalarımız Malezya'da önemli işlere imza atıyor.

MALEZYALI YATIRIMCILAR İÇİN ÖNEMLİ FIRSATLAR



İki ülke arasındaki iş birliğinin gelişmesinde doğrudan iletişim ve seyahatlerin önemli olduğuna inanıyorum. 2024'te 62 milyonun üzerinde turistin ziyaret ettiği ülkemizde Malezyalı kardeşlerimizin ilgisi daha da teşvik edilmelidir.

Malezyalı kardeşlerimizin ziyaretinde THY ve Malezya Havayolları'nın katkılarına dikkat çekmek isterim. Türkiye, konumu, ekonomisi, altyapısı ve avantajlı teşvik uygulamaları ile Malezyalı yatırımcılar için önemli teşvikler sunmakta."

