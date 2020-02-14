Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı İmran Han İslamabad'da ortak basın toplantısı düzenledi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye her zaman Pakistan'ın yanında yer alacaktır. Barış Pınarı Harekatı'na Pakistan güçlü destek verdi. FETÖ yapılanmasına karşı Pakistan gerekli önlemi aldı. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmir halkı ile dayanışma içindedir. Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır. Keşmir sorununun barışçıl yollarla çözülmesini istiyoruz.''

PAKİSTAN BAŞBAKANI HAN'DAN, ERDOĞAN'A KEŞMİR TEŞEKKÜRÜ

Konuşmasına Keşmir meselesine değinerek başlayan Pakistan Başbakanı İmran Han ise, "Şu anda yaklaşık 8 milyon Keşmirli açık hapishanede yaşıyor ve zulüm altında" ifadesini kullandı.



Keşmir bölgesinde Hindistan askerlerinin bulunduğunu ve burada yaşayan halkı baskı altında tuttuğuna işaret eden Han, "Keşmir konusundaki ifadelerinizden ötürü size (Erdoğan'a) bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.



Han, Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan stratejik anlaşmaların, iki ülke arasında var olan ilişkileri daha da ileriye taşıyacağını kaydetti.



İmran Han, "Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) karşı saldırılar yapılmaktadır. Bu konuda, Pakistan halkı ve hükümeti daima sizin yanınızdadır ve bu hep böyle olacaktır. Pakistan ne olursa olsun her zaman yanınızdadır" dedi.

Konuşmasında iki ülke arasında kültür konularında birçok anlaşmaya imza atıldığını ifade eden Han, Türk dizilerinin Pakistan'da çok sevildiğini ve İslamofobi konularında da dizilerin çekilmesine ilişkin iki ülke arasında iş birliği yapabileceklerini kaydetti.



Han, Pakistan halkının, ülkesi ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinden ve Erdoğan'ın ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Siz iktidara geldiğiniz günden bu yana Pakistan-Türkiye ilişkileri daha da güçlenmiştir" ifadesini kullandı.



Bu tarihten itibaren, Türkiye'nin de birçok alanda ileri seviyeye geldiğinin altını çizen Han, Pakistan'ın Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istediğini dile getirdi.



Han, faydalanmak istedikleri alanların başında turizm sektörü geldiğine işaret ederek Türkiye'nin turizmden 35 milyar dolar kazanç sağladığına dikkati çekti.



Öte yandan, Türkiye'nin inşaat sektörü konusunda da oldukça başarılı olduğunu vurgulayan Han, "Gecekonduları nasıl ortadan kaldırdığınızı kendi gözlerimizle gördük. İnşaat sektöründeki tecrübelerinden de faydalanmak istiyoruz çünkü Pakistan'da da çok sayıda gecekondu var. Biz de bu gecekonduları kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.



Han, Erdoğan iktidara gelmeden önce Türkiye'nin büyük miktarda dış borcu olduğunu anımsatarak, "Biz de şu anda aynı şekilde borç altındayız ve sizin tecrübelerinizden faydalanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.