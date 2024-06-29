Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan ayrıca Berdimuhammedov’un doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan lideri Berdimuhammedov ile telefonda görüştü

, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin her alanda ve çok taraflı platformlarda daha ileriye taşınacağına inandığını ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhammedov’un doğum gününü de kutladı.

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