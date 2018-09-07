Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özel uçak "CAN" ile Suriye konulu "Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere saat 09.10'da İran'a hareket etti.

İran haber ajansı Tasnim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının İran'ın başkenti Tahran'a ulaştığını duyurdu.

ÖNCE RUHANİ İLE GÖRÜŞECEK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tahran'da önce İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelecek. İkili görüşmenin ardından üçlü zirve başlayacak.



ÇAVUŞOĞLU DÜN AKŞAM GİTTİ



Liderler zirvenin sonunda ortak basın toplantısı düzenleyecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün akşam Tahran'da İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile görüştü. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu görüşmeyi Twitter hesabı üzerinden duyurdu.



HEYETTE ALBAYRAK VE AKAR DA VAR



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da İran'a gitti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve bazı ilgililer uğurladı.

