Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı Tarık ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turunun son durağında Umman'da Sultan Heysem bin Tarık ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bildirdiğine göre görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Umman'ın köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın bu ziyaretle daha da perçinlendiğini vurguladı.



Umman ile sanayiden ekonomiye, savunmadan iletişime kadar birçok alanda işbirliğinin geliştirileceğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Umman'ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Umman'ın bölgesinde arabuluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir ettiğini, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını ifade etti.



Görüşmenin ardından yapılan heyetler arası toplantıda ise iki ülke arasında toplam 16 belge daha kabul edildi.