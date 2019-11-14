Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'tan art arda görüşmeler (Senatörler de katıldı)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine Washington'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Beyaz Saray'a geldi.

Tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.

Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti. Erdoğan-Trump görüşmesi TSİ 20.13'te başladı.

Toplantı öncesinde kısa açıklama yapan Erdoğan ve Trump, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

TRUMP: SINIRLARINIZIN GÜVENDE OLMASINDAN MEMNUNUM

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin kuzeyindeki son durumla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Ateşkes devam ediyor, Kürtlerle görüşüyoruz, gayet memnun görünüyorlar. Artık diğer insanların sınırları için endişelenmeyi bırakmamız gerektiğiniz düşündüm. 10 bin kilometre uzaklıkta ve bin yıllık bir süreçten bahsediyoruz.

SURİYE TEŞEKKÜRÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptıkları için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Onların sorunlarını anlıyorum. Sınırınızın güvende olmasından memnunum. Sadece petrolü güvence altına almak için asker bıraktık. Üzerinde konuştuğumuz bölgede Türkiye'den de birçok insan hayatını kaybetti. Bunun hakkında da bir şeyler yapmak zorundayız. Bu tek yön bir yol değil. İlk günden beri dostuz, birbirlerimizi çok iyi anlıyoruz. Sizi burada ağırlamak büyük şeref."

ERDOĞAN: HER ŞEYİ ETRAFLICA ANLATACAĞIZ



Kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız” diye konuştu.

"S-400 VE F-35 DE GÖRÜŞÜLECEK"



Donald Trump, görüşmede bir soru üzerine S-400 ve F-35’leri de konuşacaklarını ifade etti.



Trump, "Türkiye hem F-35 hem S-400'e sahip olacak mı?" şeklindeki bir soruya karşılık ise "Bu konu hakkında konuşacağız, basın toplantısı yapacağız" şeklinde yanıt verdi.



"AZİL SORUŞTURMASI TAM BİR CADI AVI"



Trump, azil soruşturmasıyla ilgili sorulara karşılık “Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum. Bana rapor sunacaklar" dedi.

"TÜRKİYE İCABINA BAKIYOR"



ABD'nin DAEŞ lideri Bağdadi'yi öldürdüğünü hatırlatan Trump "DAEŞ'i yüzde 100 bitirdik. Bir ve iki numaralı ismi yok ettik. Üç numaranın peşindeyiz. Artık hedefimizde. Türkiye de DAEŞ tutuklularını izliyor ve son dönemde 100'den fazla DAEŞ savaşçısını yakaladı ve icabına bakıyorlar" şeklinde konuştu.

TİCARET HACMİ HEDEFİ: 100 MİLYAR DOLAR



Türkiye ile ABD'nin ticaret hacmini genişletmeye çalıştıklarını da vurgulayan Trump, "Türkiye ile ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarabileceğimizi düşünüyoruz. Şu andaki ticaret hacmimiz 20 milyar dolar ama bu rakam kolaylıkla 100 milyar dolar olabilir" dedi.



'AZİL' KONUSUNDA ISRARLI SORULAR



Özellikle azil soruşturması konusunda ısrarlı sorular üzerine basın toplantısı sona erdirildi ve gazeteciler dışarı çıkartıldı.

30 DAKİKA PLANLANDI, 75 DAKİKA SÜRDÜ



Erdoğan ve Trump daha sonra Oval Ofis'teki görüşmeye geçti. 30 dakika olacağı belirtilen ikili görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.



Baş başa görüşmede Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Trump'ın eşi Melania Trump da yer aldı.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien da hazır bulundu.

HEYETLER ARASI GÖRÜŞME

Baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi

Çalışma yemeği şeklindeki görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da katıldı.

Çalışma yemeği şeklindeki heyetler arası görüşmede bazı senatörler de yer aldı.

SENATÖRLERDEN SORULAR

Trump ve Erdoğan, Cumhuriyetçi senatörlerle özel bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, senatörlerden gelen soruları da yanıtladı.

ERDOĞAN: GÜVENLİ BÖLGE BİZİM KONTROLÜMÜZDE OLMALI

Erdoğan, görüşmelerde Türkiye'nin stratejik ortağı ABD ile ikili ilişkileri de en güzel şekilde ele alma fırsatı bulduklarına değinerek, "100 milyar dolarlık bir hedefe kilitlenmiş durumdayız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilişkin sorulara şu şekilde yanıt verdi:



"Özellikle tabii burada iki şeyi birbirinden ayırmamız lazım; Kürtler ve teröristler. Kürtler benim aynı zamanda vatandaşım. Dünyada en çok Kürtün yaşadığı yer benim ülkemdir. Şu anda Parlamentoda partimin 50 kadar Kürt milletvekili var. Diğerlerinde böyle bir şey yok. Özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde ciddi manada siyasi parti yapılanmasını en geniş anlamda yapan benim partimdir. Sayın Obama döneminde Kobani'den ülkeme iltica eden Kürtlerin sayısı 350-360 bindir. Bunları kimse kabul etmezken biz kabul ettik. Onların giyimi, yedirmesi, içirmesi, sağlığı, eğitim durumları hepsi bize ait. Kimsenin bunlara ekonomik herhangi bir desteği söz konusu değildir.

Fakat sizin 'Kürt' diye zikrettiğiniz herhalde PYD/YPG. Bunlar terör örgütüdür ve bunlar PKK'nın yan kuruluşlarıdır. Ben sizlere bazı belgeleri özellikle vermek istiyorum. 'Apo' denilen bölücü terör örgütü başının bu mesela Ferhat Abdi Şahin aslında manevi evladıdır. Bunları özellikle tabii bilmekte fayda var. Benim Sayın Başkanın ifade ettiği ki Sayın Obama döneminde de bunu ifade etmiştim, güvenli bölgeyi bizim yapmamız lazım.

Uluslararası bir donörler toplantısıyla Suriye'nin kuzeyinde şu anda 444 kilometre uzunluk ve 32 kilometre, Sayın Başkanın '20 mil' diye ifade ettiği o bölgeyi 'güvenli bölge' olarak ifade edebiliriz. Biz planları yaptık, projeleri hazırladık ve burada adımı atarsak 6 ayla 2 yıl arasında burada konutlarıyla her şeyiyle bu güvenli bölgeye 1 milyon mülteciyi yerleştirebiliriz. Bir milyon da Rakka, Deyrizor bu bölgeye yerleştirebiliriz. Şu anda bizde olan 4 milyon mültecinin 3 milyon 650 bini Arap, Keldani, Hristiyan'dır, 350 bini de Kürttür. Toplamda 4 milyon. Bizim şu ana kadar yaptığımız yatırım 40 milyar dolardır. Avrupa'dan bize gelen ise bütün bu süreç içinde maalesef sadece 3 milyar avrodur. O da bizim milli bütçemize değil, STK'ler vasıtasıyla Kızılay ve AFAD'adır."



TRUMP: F-35 KONUSUNU ÇÖZECEĞİMİZİ UMUYORUM



ABD Başkanı Trump, S-400 ve F-35 konusundaki sorular üzerine “Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte senatörlerle görüşüyoruz. Bu sorunu halledeceğimizi düşünüyorum” dedi.



"AVRUPA MÜLTECİLER KONUSUNDA ADIM ATMALI"



Erdoğan'ın "4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyoruz" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Trump, "Türkiye 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyor ve ciddi harcama yapıyor. Artık Avrupa'nın bu konuda adım atarak daha fazla sorumluluk alması gerekiyor Burada 4 milyon kişiden bahsediyoruz, bu insanlar Avrupa'ya gidecek olursa, umarım Avrupa gerekeni yapacaktır" değerlendirmesini yaptı.



Trump, Türkiye'ye mültecilere ev sahipliği yaptığı için bir kez daha teşekkür etti.

Oval Ofis'teki görüşmede Türkiye'nin NATO açısından çok değerli bir müttefik olduğunu belirten Cumhuriyetçi senatörler, S-400 ve Suriye'deki Kürtler konusundaki endişelerini dile getirdi.

Görüşmede, Cumhuriyetçi senatörler Lindsey Graham, Jim Risch, Ted Cruz, Joni Ernst ve Rick Scott yer aldı.

ESPER: BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRMEMİZ GEREKİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump ile birlikte heyetler arası görüşmeye katılan ABD Savunma Bakanı Esper ise"Türkiye uzun yıllardır çok iyi bir müttefikimiz. Bu zor dönemi atlatmak için bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye, Kore Savaşı'ndan beri ABD ile birlikte savaşıyor" açıklamasını yaptı.



DİKKAT ÇEKEN KİTAPÇIK



Öte yandan, Türk heyetinin yanında bulunan “Türkiye’nin Terörle Mücadelesi” başlıklı kitapçık dikkat çekti. Bu kitapçık, heyetler arası görüşme sırasında ABD Başkanı Trump ve diğer yetkililere verildi.

VİDEO: ERDOĞAN VE TRUMP'TAN ZİRVE ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

PKK YANDAŞLARINDAN GÖSTERİ

Öte yandan, Beyaz Saray’daki görüşme sürerken ABD'deki Ermeni dernekleri ve terör örgütü PKK yandaşları, Türkiye karşıtı gösteri düzenledi.

Bazı Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının da desteklediği ve terör örgütü PKK lehine slogan atılan protestoda, Yunanistan ve Ermenistan bayraklarının da olması dikkati çekti.



ABD'DEKİ İLK GÖRÜŞME TİCARET ODASI ÜYELERİYLE

ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otele geçti.



Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Willard Hotel'e gelişlerinde caddede kendilerini bekleyen kentteki Türkler ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı.

Erdoğan'ın ziyaretindeki ilk teması, ABD Ticaret Odası üyeleriyle oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.



Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.



Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.