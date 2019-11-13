Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'tan zirve öncesi ilk açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'ye önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Beyaz Saray'a geldi.

Beyaz Saray'a gelişinde tören kıtası tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracından inişlerinde ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ile tokalaşarak gazetecileri selamladı.



Daha sonra Şeref Defteri'ni imzalayan Erdoğan, baş başa görüşme için Oval Ofis'e geçti.



Erdoğan ile Trump'ın görüşmesi TSİ 20.13'te başladı.

Toplantı öncesinde kısa açıklama yapan Erdoğan ve Trump, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

TRUMP: SINIRLARINIZIN GÜVENDE OLMASINDAN MEMNUNUM

ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada, “Ateşkes devam ediyor, Kürtlerle görüştük, gayet memnunlar. Artık diğer insanların sınırları için endişelenmeyi bırakmamız gerektiğiniz düşündüm. 10 bin kilometre uzaklıkta ve bin yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Sınırınızın güvende olmasından memnunum. Sadece petrol bölgesini güvence altına almak için asker bıraktık. İlk günden beri dostuz, birbirlerimizi çok iyi anlıyoruz. Bu tek yönlü bir yol değil. Sizi burada ağırlamak büyük şeref” dedi.

ERDOĞAN: HER ŞEYİ ETRAFLICA ANLATACAĞIZ



Erdoğan da “Basın toplantısında her şeyi etraflıca anlatacağız” diye konuştu.

"S-400 VE F-35 DE GÖRÜŞELECEK"



Donald Trump, görüşmede bir soru üzerine S-400 ve F-35’leri de konuşacaklarını ifade etti.



Trump, "Türkiye hem F-35 hem S-400'e sahip olacak mı?" şeklindeki bir soruya "Bu konu hakkında konuşacağız, basın toplantısı yapacağız" şeklinde yanıt verdi.

"AZİL SORUŞTURMASI TAM BİR CADI AVI"



Donald Trump, azil soruşturmasıyla ilgili sorulara karşılık “Azil soruşturması tam bir cadı avı. İzlemiyorum. Bana rapor sunacaklar" dedi.

"TÜRKİYE İCABINA BAKIYOR"



DAEŞ'le ilgili de açıklamalarda bulunan Trump, "DAEŞ'in yüzde 100 bitirdik.Bir ve iki numaralı ismi yok ettik. Türkler DAEŞ'lileri izliyor. Türkiye de yakın zamanda 100 DAEŞ’liyi yakaladı ve icabını bakıyorlar" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ TİCARET



Trump, iki ülke arasındaki ticaretle ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi: "Ticari ilişkilerimizi geliştirmekten yanayız. Ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarabiliriz. Şu anda 20 milyar dolarlık bir hacmimiz var. Çok yakın bir sürede 120 milyar dolara çıkabiliriz."

Özellikle azil soruşturması konusunda ısrarlı sorular üzerine basın toplantısı sona erdirildi ve gazeteciler dışarı çıkartıldı.



Erdoğan ve Trump daha sonra Oval Ofis'teki görüşmeye geçti.

ERDOĞAN VE TRUMP TOPLATNI ÖNCESİNDE AÇIKLAMA YAPTI

30 DAKİKA BAŞ BAŞA GÖRÜŞME



30 dakika baş başa, 1 saat heyetlerarası olmak üzere görüşmenin toplam 1,5 saat sürmesi planlanıyor.



Erdoğan ve Trump'ın baş başa yapacağı görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile tercümanlar yer alacak.



Heyetlerarası görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo hazır bulunacak.

SENATÖRLER DE KATILACAK

Öte yandan, çalışma yemeği şeklindeki heyetler arası görüşmeye senatörler de katılacak. Toplantıda Senatör Lindsey Graham'ın da olacağı öğrenildi.

Saat 22.00 sıralarında ABD Başkanı Trump, senatörlerle başka bir salonda bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirecek.



Bu görüşmede azil süreci ve Türkiye'nin ele alınacağı öğrenildi.

Görüşmenin ardından saat 23.00 sıralarında iki lider kameraların karşısına geçecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.



HEYETTE KİMLER BULUNUYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington'a geldi.

ABD Başkanı Trump'ın daveti üzerine gittiği ABD'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı otele geçti.



Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Willard Hotel'e gelişlerinde caddede kendilerini bekleyen kentteki Türkler ve kalabalık bir grup tarafından karşılandı. Erdoğan, otel önünde bekleyenleri selamladı.

Erdoğan'ın ziyaretindeki ilk teması, ABD Ticaret Odası üyeleriyle oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Ticaret Odası, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve Türkiye-ABD İş Konseyi tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.



Basına kapalı toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.



Toplantıda aralarında Pepsico, Google, UPS, Hilton, The Coca Cola Company, GE, Citi, Uber, THY, Limak, TAV, Borusan, Kale Group gibi şirketlerin temsilcileri ve Türkiye Varlık Fonu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Nasdaq ve Amerika Ticaret Odası gibi kuruluşların temsilcileri de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump görüşmesinin ardından ABD Diyanet Merkezi’nde vatandaşlarla buluşacak.