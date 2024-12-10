Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan lideri Aliyev'den Suriye görüşmesi
CumhurbaşkanıErdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda Suriye'deki son durumu ele aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Suriye’de kalıcı istikrarın tesisi için Suriye halkına destek vermeye devam edeceğini ifade etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev telefon görüşmesinde, Suriye’de oluşan yeni durumla ilgili memnuniyetini dile getirdi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Recep Tayyip Erdoğan
- Azerbaycan