Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu açılınca yeni santraller için de adım atacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan 'da temasları devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Erdoğan, Türkiye -Rusya ilişkilerinin ileri bir seviyede olduğunu belirterek güçlü iş birliğine ve tamamlanma aşamasına gelen Akkuyu Nükleer Santrali'nin önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok ileri bir düzeyde.

Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor.

“AKKUYU SANTRALİ BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

Bunun yanında Türkiye-Rusya ilişkilerinde Akkuyu Santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu Santrali'nin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz.

Artık Akkuyu Santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu Santrali'nin açılışı ile başka santrallerinin adımlarını birlikte atacağız. Tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var."

PUTİN'DEN ORTAKLIK VURGUSU

Rusya Devlet Başkanı Putin de, "Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri." diye konuştu.

Rus lider, “Ortak projelerimizin geliştirilmesi devam ediyor. Bunlardan biri herkesçe iyi tanınan bir proje, Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak. ” dedi.