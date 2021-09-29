Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi’de bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Türkiye saati ile 14’te Rusya’nın Soçi kentindeki Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya gelecek. Görüşmenin ana gündem maddesinin İdlib ve Suriye’deki diğer gelişmeler olacağı belirtildi.

ntv.com.tr 29.09.2021 - 10:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi’de bir araya geliyor

İlişkili Haberler

SON DAKİKA:Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden G-20 Zirvesi'nde görüşecek

SON DAKİKA:Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden G-20 Zirvesi'nde görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelecek. İki lider, İdlib ve Suriye’deki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Suriye'de yeni bir istikrarsızlık olmaması gerektiği mesajını vermişti. Rusya’nın Soçi Mutabakatı’nda  belirtilen şartlara ne kadar uyup uymadığı konusun da masaya yatırılması bekleniyor.

Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e Türkiye’nin karşılanmayan beklentilerini dile getirecek. Zirvede, ayrıca  ikili ilişkiler, Afganistan ve Libya’daki gelişmelere de değinilecek.

SOÇİ MUTABAKATI HAKKINDA

Soçi Mutabakatı,cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 17 Eylül 2018'de, Soçi'de imzalandı. Anlaşmada İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması kararlaştırıldı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...