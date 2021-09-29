Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi’de bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelecek. İki lider, İdlib ve Suriye’deki gelişmeleri kapsamlı bir şekilde ele alacak.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce Suriye'de yeni bir istikrarsızlık olmaması gerektiği mesajını vermişti. Rusya’nın Soçi Mutabakatı’nda belirtilen şartlara ne kadar uyup uymadığı konusun da masaya yatırılması bekleniyor.



Bununla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin’e Türkiye’nin karşılanmayan beklentilerini dile getirecek. Zirvede, ayrıca ikili ilişkiler, Afganistan ve Libya’daki gelişmelere de değinilecek.



SOÇİ MUTABAKATI HAKKINDA



Soçi Mutabakatı,cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 17 Eylül 2018'de, Soçi'de imzalandı. Anlaşmada İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması kararlaştırıldı.

