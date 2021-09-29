Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'den açıklama (Soçi'de 3 saatlik görüşme)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya geldi.

İdlib ana başlığıyla masaya oturan iki lider, 1,5 yılın ardından ilk yüz yüze görüşme yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme 2 saat 45 dakika sürdü. Görüşmenin başında açıklamalarda bulunan ikiliden Putin, "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor" dedi.

''SURİYE'DEKİ BARIŞ TÜRKİYE VE RUSYA İLİŞKİLERİNE BAĞLI''

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı. Özellikle şuna inanıyorum, bizim Türkiye-Rusya ilişkilerinde her geçen gün çok daha güçlenerek devam etmemizde çok büyük faydalar var" diye konuştu.

''BÜYÜK PROJELER PLANLI ŞEKİLDE DEVAM ETMEKTEDİR''

Putin, "Türkiye’nin Rusya yatırımları toplam 1,5 milyar, Rusya’nın Türkiye yatırımları 6,5 milyar dolara ulaştı. Büyük projelerin hepsi planlı şekilde devam etmektedir" şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı, "Karabağ'daki işbirliğimiz hem ateşkesin sağlanmasında hem de ilerideki daha sağlam kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik önemli bir unsurdur" dedi.

''TÜRKİYE İLE İŞBİRLİĞİMİZ SURİYE VE LİBYA'DA BAŞARILI ŞEKİLDE SÜRÜYOR''

Putin, "Türkiye ile işbirliğimiz, uluslararası arenada başarılı bir şekilde sürüyor. Burada hem Suriye hem de Libya ile ilgili tutumlarımızı kastediyorum" dedi.

PUTİN: GÖRÜŞME ÇOK YARARLI VE KAPSAYICI GEÇTİ

Rusya Devlet Başkanı Putin, Soçi'de yaptığı görüşme sonrasında devlet başkanlığı rezidansının önünde uğurlama yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre ayak üstü sohbet etti.



Kendisinin yanında çalışan 30 kadar kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hastalandığını anlatan Putin, en yakınında 24 saat çalışan bir kişi dahil bunların üçüncü doz Covid-19 aşısını geç yaptırması nedeniyle virüs kaptığını kaydetti.



Buna rağmen kendisine bir şey olmadığını anlatan Putin, antikorunun çok yüksek olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “antikor sayısının kaç olduğunu” sorması üzerine Putin, 15 veya 16 olduğunu ancak tam hatırlamadığını dile getirdi.

Erdoğan’ın bu miktarın oldukça düşük olduğunu, kendisinin antikor sayısının 1000’in üzerinde olduğunu söylemesi üzerine Putin, antikor hesaplamalarındaki farklılıktan dolayı bu rakamların değişik olduğunu, kendisinin yüksek antikor sahibi olduğunu yineledi.



Putin, "Benim antikorum yüksek. Virüs kapan kişi ile gün boyu beraber olmamıza rağmen hasta olmadım" dedi.



Putin'in Erdoğan'a 3'üncü aşıyı Rus "Sputnik" aşısı olmasını tavsiye etmesi üzerine Erdoğan, "Onu ben de BioNTech olarak aldım" dedi. Putin de bunun üzerine bir dahaki sefere Sputnik yaptırmasını önerdi.



Erdoğan ile tokalaşırken Putin, "Ziyaret için teşekkür ederim. Görüşme çok yararlı ve kapsayıcı geçti. Temasta olacağız" diye konuştu.

ERDOĞAN: PUTİN İLE VERİMLİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından, "Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi'den ayrıldık" paylaşımında bulundu.



Erdoğan, paylaşımında Putin'le fotoğrafına da yer verdi.



Mevkidaşım Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirerek Soçi’den ayrıldık… pic.twitter.com/NLBpvSxumC — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 29, 2021