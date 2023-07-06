Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenski yarın İstanbul'da görüşecek

Son dakika haberi! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yarın İstanbul'a bir ziyaret gerçekleştirerek Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.



Erdoğan ve Zelenski'nin baş başa ve heyetler arası görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler, 17 Temmuz'da sona erecek olan Karadeniz tahıl anlaşması ve Karadeniz bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gibi bölgesel ve uluslararası konuları ele alması bekleniyor.



Bir yıl önce Türkiye, BM, Rusya ve Ukrayna, Şubat ayında başlayan Rusya-Ukrayna savaşının ardından durdurulan Ukrayna'nın Karadeniz'deki üç limanından tahıl ihracatının yeniden başlatılması için İstanbul'da bir anlaşma imzalamıştı. Sevkiyatları denetlemek üzere İstanbul'da üç ülke ve BM yetkililerinden oluşan bir Ortak Koordinasyon Merkezi kurulmuştu.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ARABULUCUK ROLÜ



Türk yetkililere göre anlaşma kapsamında 32 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.



Rus yetkililer, anlaşmanın Rusya'nın ihracatına izin veren bölümlerinin yerine getirilmediğinden şikayet ederek, tahıl anlaşmasının bu ay uzatılmasını engelleyebileceklerini güçlü bir şekilde ima etti.



Ukrayna ve Rusya arasında oynadığı eşsiz arabuluculuk rolüyle uluslararası alanda takdir toplayan Türkiye, Kiev ve Moskova'ya savaşı müzakereler yoluyla sona erdirmeleri için defalarca çağrıda bulundu. NTV’yi sosyal medyadan takip edin