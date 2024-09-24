Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na seslendi: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kurulu'na seslendi: İsrail katliam şebekesini durdurmak için ne bekliyorsunuz?

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Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurula hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Miçotakis'i kabul etti.

Görüşmede Türkiye ile ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan’ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi’nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze’ye engelsiz ulaştırılması için İsrail’e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.

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