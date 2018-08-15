Hollanda basınına göre 64 yaşındaki bir kişi 2016 yılında Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne 5 ayrı elektronik posta gönderdi.
Bu elektronik postalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nazi üniformasi ile gösteren fotoğraflara da yer verildi.
Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Zanlı cuma günü Lahey'de hakim karşısına çıkacak. Hollanda yasalarına göre dost ülke liderlerine hakarete 8 aya kadar hapis öngörülüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarete Hollanda'da soruşturma
NTV HaberDünya
Hollanda'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi hakkında soruşturma açıldı.
Hollanda basınına göre 64 yaşındaki bir kişi 2016 yılında Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği'ne 5 ayrı elektronik posta gönderdi.