Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Birleşmiş Milletler (BM) 81’inci Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD 'nin New York şehrinde diplomasi trafiğine başladı.

Erdoğan, ilk ikili görüşmesini Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile gerçekleştirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

Görüşmede Türkiye -Vietnam ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin, iki ülke ilişkilerinin “Stratejik Ortaklık” seviyesine yükseltilmesi önerisine Vietnam’ın olumlu yanıt vermesinden memnuniyet duyduğunu, Vietnam ile yatırım, ticaret, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için çalıştığımızı ifade etti.

Erdoğan, iki ülkenin uluslararası alanda da birlikte çalışmaya devam etmesinin önem arz ettiğini ve bunu sürdürmek gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Vietnam Devlet Başkanı seçilmesi nedeniyle To Lam’ı kutlarken, kendisini Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne de davet etti.