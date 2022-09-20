Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de önemli görüşmeler

Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada biz dizi temaslarda bulundu.



ABD'Lİ SENATÖR GRAHAM'I KABUL ETTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ı kabul etti. Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı El-Alimi'yi kabul etti.

YEMEN BAŞKANLIK KONSEYİ BAŞKANI'NI KABUL ETTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu görüşmenin ardından Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı El-Alimi'yi kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.



Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

YAHUDİ TOPLUMU TEMSİLCİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ



Erdoğan, daha sonra Amerikan Yahudi Toplumu Çatı Kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Amerikan Yahudi Kuruluşları Başkanları Konferansı Başkan Yardımcısı Malcolm Hoenlein, New York Yahudi Toplum İlişkileri Konseyi Başkanı Gideon Taylor, Etnik Anlayış Vakfı Başkanı Haham Marc Schneier, Amerikan Yahudi Kongresi Başkanı Jack Rosen, İnkarla Mücadele Ligi Onursal Direktörü Abraham Foxman, Amerikan Yahudi Kuruluşları İcra Kurulu Başkanları Başkanı Konferansı William Daroff, Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanları İshak İbrahimzadeh ile Erol Kohen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda çatı kuruluş temsilcisi yer aldı.