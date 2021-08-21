Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin ve Almanya Başbakanı Angele Merkel'le Afganistan'daki son durumu görüştü.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığın'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Putin'le yaptığı görüşmede Taliban'la diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine dikkat çekti.

Katı koşullara dayalı yaklaşım yerine kademeli bir angajman izlenmesi gerektiğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı, Taliban’ın verdiği ılımlı mesajları şimdilik müspet karşıladıklarını belirtti. Ancak Taliban’ın sözlerinin değil eylemlerinin önümüzdeki sürecin şekillenmesini sağlayacağını vurguladı.



Yapılan açıklamaya göre, iki lider kurulacak hükümetle geliştirilerecek ilişki konusunda eşgüdüm içinde olma kararı da aldı.



Görüşmede Kabil havaalanı da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uygun şartlar sağlanırsa havalanının güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu devam ettirebileceğini söyledi. Türkiye'nin sorumluluğunu sürdürmesi tüm tarafların endişelerinin giderilmesine katkı sunacaktır dedi .



Cumhurbaşkanı'nın Merkel'le yaptığı görüşmede Afganistan'dan göç başlığı da masadaydı. Cumhurbaşkanı, bu insanlara acilen Afganistan'da ve komşu ülkelerde yardım sağlamanın şart olduğunu söyledi. Birleşmiş Millletlerin mali katkıları artırarak daha etkin rol oynaması gerektiğini vurguladı.



Afganistan ve İran’da gerekli tedbirler alınmazsa yeni göç dalgasının kaçınılmaz olduğu uyarısı yapan Erdoğan Türkiye’nin yeni bir göç yükünü kaldıramayacağını söyledi. "18 Mart Mutabakatı tüm unsurlarıyla tatbik edilmeden Avrupa Birliği Türkiye’den daha fazla beklenti içerisine girmemeli mesajı verdi.



