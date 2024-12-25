Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aliyev'e başsağlığı telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da medyana gelen ve en az 30 kişinin ölümü ile sonuçlanan uçak kazası nedeniyle Aliyev'e başsağlığı dileklerini iletti.